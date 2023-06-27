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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» подписывает трёх футболистов

27 Июня 2023 • 08:35 Комментировать

Руководство «Милана» работает над усилением состава команды в текущее трансферное окно. В ближайшие несколько дней «россонери» намерены закрыть сразу несколько сделок.

Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, ряды миланского гранда пополнят следующие футболисты: голкипер Марко Спортьелло, полузащитник Лука Ромеро и вингер Рубен Лофтус-Чик.

В минувшем сезоне чемпионата Италии «россонери» финишировали на четвертом месте в турнирной таблице.

Чемпионом страны впервые за долгое время стал «Наполи», серебряные награды забрал римский «Лацио», а тройку призеров замкнул «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Марко Спортьелло Рубен Лофтус-Чик Лука Ромеро трансферы футбола - лето 2023
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