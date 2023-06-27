Брозович перешёл в клуб Роналду

Переговоры между миланским «Интером» и «Аль-Насром» по трансферу полузащитника Марсело Брозовича успешно завершены. Хорватский хавбек присоединился к саудовскому клубу, рапортует Saudi Sky Sport.

Ранее в прессе сообщалось, что сумма трансфера Брозовича в «Аль-Наср», за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду, составит 23 миллиона евро. Заработная плата Марсело составит 20 миллионов евро, а контракт будет рассчитан на три года.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл 28 матчей в Серии А, в которых записал на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач.