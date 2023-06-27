«Милан» усилится полузащитником «Лацио»

Полузащитник римского «Лацио» Лука Ромеро может продолжить карьеру в другом итальянском коллективе. По сообщениям журналистов Calciomercato, подписать игрока намерен «Милан».

Стороны уже провели переговоры и близки к оформлению сделки. О переходе Ромеро будет объявлено в самое ближайшее время. Он присоединится к «россонери» в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Ромеро поучаствовал в девяти матчах за римский клуб, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

Добавим, что в минувшем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.