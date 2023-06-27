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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» усилится полузащитником «Лацио»

27 Июня 2023 • 07:53 Комментировать

Полузащитник римского «Лацио» Лука Ромеро может продолжить карьеру в другом итальянском коллективе. По сообщениям журналистов Calciomercato, подписать игрока намерен «Милан».

Стороны уже провели переговоры и близки к оформлению сделки. О переходе Ромеро будет объявлено в самое ближайшее время. Он присоединится к «россонери» в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Ромеро поучаствовал в девяти матчах за римский клуб, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

Добавим, что в минувшем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Лука Ромеро трансферы футбола - лето 2023
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