«Ювентус» будет отстранён от еврокубков на один год

Решение о еврокубковом будущем «Ювентуса» скоро будет принято. По слухам, приговор не устроит «бьянконери».

По информации издания Gazzetta dello Sport, итальянский гранд, скорее всего, будет отстранен от участия в еврокубках на один сезон, что означает невозможность участия в Лиге конференций в следующем сезоне.

Напомним, что «Ювентус» лишился 10 очков в турнирной таблице Серии А после финансовых нарушений, из-за чего «старая синьора» заняла лишь седьмую строчку по итогам прошедшей кампании. Без этого решения «бьянконери» смогли бы оказаться в зоне Лиги чемпионов после недавнего розыгрыша Серии А.