Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» подпишет контракт с Маркусом Тюрамом во вторник

26 Июня 2023 • 22:38 Комментировать

Миланский «Интер» завтра, 27 июня подпишет пятилетний контракт с французским форвардом Маркусом Тюрамом. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Источник отмечает, что сделка практически завершена. Также молодому игроку предстоит пройти медобследование в новом для себя клубе.

Напомним, что последним клубом Тюрама на данный момент была гладбахская «Боруссия» - с ней форвард попрощался в минувшие выходные.

Ранее главным претендентом на форварда считался принципиальный соперник «Интера» - «Милан».

Тюрам попрощался с гладбахской «Боруссией»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
26 Июня
23:09 · Англия. Премьер-лига
Викарио завершает переход в «Тоттенхэм»
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Милан» договорились о сделке по Лофтусу-Чику
22:38 · Италия. Серия А
«Интер» подпишет контракт с Маркусом Тюрамом во вторник
22:15 · Англия. Премьер-лига
​Лаутаро Мартинес остаётся на радаре «Челси»
21:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» близок к закрытию сделки по Веа слухи
19:02 · Италия. Серия А
Сёмин: «Будем надеяться, что в следующем сезоне Кварацхелия выступит ещё ярче»
18:36 · Италия. Серия А
«Милан» может подписать Икарди слухи
18:31 · Италия. Серия А
Экс-форвард «Реала» согласился усилить «Галатасарай» слухи
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Трансфер Лофтуса-Чика – приоритет «Милана»
16:06 · Россия. Премьер-лига
​Два тренера сменили «Зенит» на клуб из Италии
16:05 · Италия. Серия А
«Ювентус» может пригласить нападающего «ПСЖ», если продаст Влаховича
15:51 · Англия. Чемпионшип
«Ювентус» продолжает работать над трансфером Кастаня
15:43 · Италия. Серия А
Карневали: «Цена Фраттези – 40 миллионов евро»
15:38 · Италия. Серия А
Ругани может перебраться в другой клуб из Серии А
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может вновь попробовать купить Меньяна
Все новости
Рекомендуем