«Интер» подпишет контракт с Маркусом Тюрамом во вторник

Миланский «Интер» завтра, 27 июня подпишет пятилетний контракт с французским форвардом Маркусом Тюрамом. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Источник отмечает, что сделка практически завершена. Также молодому игроку предстоит пройти медобследование в новом для себя клубе.

Напомним, что последним клубом Тюрама на данный момент была гладбахская «Боруссия» - с ней форвард попрощался в минувшие выходные.

Ранее главным претендентом на форварда считался принципиальный соперник «Интера» - «Милан».

Тюрам попрощался с гладбахской «Боруссией»