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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович сообщил, что может возобновить карьеру через месяц

26 Июня 2023 • 21:33 Комментировать

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не стал исключать возвращения на футбольное поле. Ранее 41-летний швед объявил о завершении карьеры игрока.

«Конечно, прошло еще не так много времени, как я завершил карьеру. Но, возможно, я вернусь в футбол. Может быть, через месяц я присоединюсь к сбору «Милана», — заявил Ибрагимович Sport Mediaset.

В прошедшем сезоне Ибрагимович сыграл в четырех матчах чемпионата Италии, в которых стал автором одного забитого мяча.

По итогам минувшего розыгрыша Серии А «Милан» занял четвертое место, набрав 70 очков за 38 встреч. В новом сезоне «россонери» выступят в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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