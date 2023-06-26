Ибрагимович сообщил, что может возобновить карьеру через месяц

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не стал исключать возвращения на футбольное поле. Ранее 41-летний швед объявил о завершении карьеры игрока.

«Конечно, прошло еще не так много времени, как я завершил карьеру. Но, возможно, я вернусь в футбол. Может быть, через месяц я присоединюсь к сбору «Милана», — заявил Ибрагимович Sport Mediaset.

В прошедшем сезоне Ибрагимович сыграл в четырех матчах чемпионата Италии, в которых стал автором одного забитого мяча.

По итогам минувшего розыгрыша Серии А «Милан» занял четвертое место, набрав 70 очков за 38 встреч. В новом сезоне «россонери» выступят в Лиге чемпионов.