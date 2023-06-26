«Ювентус» близок к завершению сделки по переходу американского нападающего «Лилля» Тимоти Веа.

По информации журналиста Фабрицио Романо, боссы «бьянконери» оформляют последние детали соглашения по контракту футболиста, договорённость о котором была достигнута ранее. Сообщается, что руководство «Ювентуса» надеется на скорое прохождение медицинских тестов, а также на подписание контракта с футболистом до конца этой недели.

По слухам, сумма сделки между клубами составит 12 миллионов евро. На счету американца восемь голов при восьми результативных передачах в 107 поединках за «Лилль» во всех турнирах.