Сёмин: «Будем надеяться, что в следующем сезоне Кварацхелия выступит ещё ярче»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием о будущем нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича способен на очень многое, он еще не все карты раскрыл. Уверен, он не будет опускаться ниже своего уровня. Будем надеяться, что в следующем сезоне он выступит еще ярче», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 22-летний грузинский футболист принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и записал в свой актив 17 результативных передач. Стоит отметить, что по итогам минувшего розыгрыша Серии А Кварацхелия был признан лучшим игроком турнира.