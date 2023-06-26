Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди может пополнить состав «Милана».

Sport Mediaset утверждает, что миланский клуб уже провел предварительные переговоры с чемпионами Франции по возможному трансферу 30-летнего аргентинца. По данным источника, «Милан» готов выложить за Икарди порядка 15-20 миллионов евро, однако есть одно препятствие, которое может сорвать сделку. Оклад игрока в «ПСЖ» составляет семь миллионов евро, для «Милана» эта сумма является очень завышенной.

Ранее сообщалось, что Икарди интересен туринскому «Ювентусу» и другим клубам Серии А.

Трудовой договор аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до средины 2024 года.