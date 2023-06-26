Бывший сербский форвард мадридского «Реала» Лука Йович близок к тому, чтобы перебраться в состав чемпиона Турции – стамбульского «Галатасарая». По информации турецкого СМИ Dirilis Postasi 25-летний нападающий уже дал своё согласие на переход в этот клуб.

Уточняется, турецкий топ-клуб предложил Йовичу контракт на три года с зарплатой порядка 3 млн евро в год.

С июля прошлого года серб является игроком «Фиорентины», контракт связывает его с «фиалками» ещё на сезон. В сезоне минувшем у нападающего 13 голов и пять ассистов во всех матчах за свою команду.

Напомним, что «Галатасарай» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов УЕФА. Правда, начнёт свой путь в этом престижном турнире клуб из Стамбула с этапов квалификации.

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