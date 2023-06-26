«Ювентус» может пригласить нападающего «ПСЖ», если продаст Влаховича

Туринский «Ювентус» в ближайшее время может усилиться нападающим «ПСЖ» Уго Экитике. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» может купить француза в том случае, если продаст Душана Влаховича.

Напомним, на серба есть большой спрос среди клубов Английской премьер-лиги. «Ювентус» хочет выручить за нападающего в районе 80 миллионов евро. Что касается Экитике, Уго был недоволен нерегулярной игровой практикой в дебютном сезоне за «ПСЖ». 21-летний форвард готов сменить клубную прописку в это трансферное окно.

Отметим, что в минувшем сезоне 21-летний Экитике отметился тремя голами и четырьмя ассистами в чемпионате Франции.