Карневали: «Цена Фраттези – 40 миллионов евро»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали озвучил цену на полузащитника Давиде Фраттези, который интересен чуть ли не каждому топ-клубу из итальянской Серии А.

«Мы будем требовать за Фраттези 40 миллионов евро. Думаю, первый обратившийся к нам клуб будет иметь наибольшие шансы на трансфер», – цитирует Карневали Forza Juventus.

Отметим, что в услугах Фраттези проявляют интерес «Рома», «Интер», «Милан» и туринский «Ювентус». Давиде ранее подтвердил, что этим летом будет готов покинуть «Сассуоло» ради повышения. В последнем розыгрыше итальянской Серии А полузащитник отметился семью голами.