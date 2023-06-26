Ругани может перебраться в другой клуб из Серии А

Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани в ближайшее время может перебраться в другую команду из чемпионата Италии. По информации от Tuttosport, итальянец может оказаться в «Фиорентине».

Команда Винченцо Итальяно действительно заинтересована в услугах центрального защитника, у которого остаётся год по контракту с «Ювентусом». «Старая синьора» открыта к тому, чтобы позволить футболисту уйти.

28-летний Ругани в последнем розыгрыше итальянской Серии А провёл 9 матчей. Защитник в данный момент не входит в планы на будущее главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.