«Интер» на этой неделе должен официально представить Тюрама

Миланский «Интер» на этой неделе планирует объявить о трансфере нападающего Маркуса Тюрама на правах свободного агента. По информации от Sky Sport Italia, «нерадзурри» уже готовятся выпустить официальное объявление.

Напомним, Тюрам перейдёт в «Интер» на правах свободного агента из мёнхенгладбахской «Боруссии». Футболист уже успел попрощаться с немецкой командой в социальных сетях.

Тюрам будет зарабатывать в «Интере» 6,5 миллионов евро за сезон. Ради перехода в команду Симоне Индзаги Маркус отказал «Милану», который является самым принципиальным соперником «нерадзурри».