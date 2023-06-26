Известна зарплата Рабио по новому контракту с «Ювентусом»

Полузащитник Адриен Рабио договорился с туринским «Ювентусом» о подписании нового трудового соглашения. Как стало известно журналистам издания Corriere dello Sport, заработная плата французского хавбека по новому соглашению составит семь миллионов евро в год.

Срок действующего контракта 28-летнего хавбека со «старой синьорой» истекает в конце нынешнего сезона. За туринский коллектив Адриен выступает с июля 2019 года. Его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата России Рабио провел 32 поединка за «бьянконери». Полузащитник отметился восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами.