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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио согласовал с «Ювентусом» новый контракт

26 Июня 2023 • 12:24 Комментировать

Полузащитник Адриен Рабио дал согласие на то, чтобы остаться в туринском «Ювентусе». По информации от Il Corriere dello Sport, французский хавбек согласовал с клубом условия нового контракта, который будет рассчитан на один год.

Источник сообщает, что Рабио подпишет новое соглашение в ближайшую среду. У игрока закончился прежний контракт, но руководство «старой синьоры» убедило его остаться хотя бы на краткосрочной основе.

Напомним, Рабио ранее был интересен сразу нескольким клубам. В частности Адриена вновь хотел заполучить «Манчестер Юнайтед», главный тренер которого Эрик тен Хаг является поклонником игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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