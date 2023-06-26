Рабио согласовал с «Ювентусом» новый контракт

Полузащитник Адриен Рабио дал согласие на то, чтобы остаться в туринском «Ювентусе». По информации от Il Corriere dello Sport, французский хавбек согласовал с клубом условия нового контракта, который будет рассчитан на один год.

Источник сообщает, что Рабио подпишет новое соглашение в ближайшую среду. У игрока закончился прежний контракт, но руководство «старой синьоры» убедило его остаться хотя бы на краткосрочной основе.

Напомним, Рабио ранее был интересен сразу нескольким клубам. В частности Адриена вновь хотел заполучить «Манчестер Юнайтед», главный тренер которого Эрик тен Хаг является поклонником игрока.