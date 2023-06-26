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Чемпионат Италии. Серия А

Щесны: «Аллегри может сказать мне то, что я не услышу ни от кого другого»

26 Июня 2023 • 10:49 Комментировать

Вратарь туринского «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал о своих отношениях с главным тренером Массимилиано Аллегри. Напомним, поляк ранее продлил свой контракт со «старой синьорой» на год.

«Мы очень хорошие друзья, я уважаю его. Аллегри может сказать мне то, что я не услышу ни от кого другого. Мы также стали соседями после того, как я переехал в Турин. Могу сказать, что Массимилиано – мой большой друг», – цитирует Щесны Calciomercato.

Ранее ходили слухи о возможном уходе Аллегри в команду из Саудовской Аравии. Напомним, Массимилиано вернулся в «Ювентус» два года назад, но с тех пор команда не выиграла ни одного трофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Войцех Щесны
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