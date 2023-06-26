«Интер» и «Аль-Наср» почти согласовали трансфер Брозовича, но финальное слово будет за игроком

Миланский «Интер» почти договорился о сумме продажи своего полузащитника Марсело Брозовича в «Аль-Наср». По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда из Саудовской Аравии готова заплатить за хорвата 23-24 миллиона евро компенсации.

Тем не менее, сам футболист ещё не дал окончательного согласия на переезд в Саудовскую Аравию. Марсело привлекают выгодные финансовые условия, но игрок сейчас также раздумывает над вариантом с каталонской «Барселоной», которая тоже раздумывает о его трансфере.

Напомним, ранее «Барселона» хотела предложить в обмен на Брозовича своего полузащитника Франка Кесси, который давно интересен «Интеру».