Аллегри пытается уговорить Рабио остаться в «Ювентусе»

Боссы туринского «Ювентуса» заинтересованы в сохранении в команде полузащитника Адриена Рабио. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Трудовое соглашение между французским хавбеком и «старой синьорой» рассчитано до конца текущего месяца. Представители итальянского гранда предпринимают попытки, чтобы убедить Адриена остаться в клубе. В переговорах с Рабио принимает участие главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что в трансфере полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Адриен принял участие в 43 поединках за «Ювентус», отметившись девятью голами и шестью ассистами.