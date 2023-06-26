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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри пытается уговорить Рабио остаться в «Ювентусе»

26 Июня 2023 • 07:57 Комментировать

Боссы туринского «Ювентуса» заинтересованы в сохранении в команде полузащитника Адриена Рабио. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Трудовое соглашение между французским хавбеком и «старой синьорой» рассчитано до конца текущего месяца. Представители итальянского гранда предпринимают попытки, чтобы убедить Адриена остаться в клубе. В переговорах с Рабио принимает участие главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что в трансфере полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Адриен принял участие в 43 поединках за «Ювентус», отметившись девятью голами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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