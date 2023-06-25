Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри отказался от 40 млн евро

25 Июня 2023 • 22:29 Комментировать (1)

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжает получать щедрые предложения от других клубов. Итальянский специалист, по данным СМИ, мог воссоединиться с Криштиану Роналду в «Аль-Насре». В то же время инсайдер Фабрицио Романо уверен, что у Аллегри было реальное предложение только от «Аль-Хиляля», который в четверг даже улучшил свои условия. Тренер заявил, что сфокусирован исключительно на работе с «Ювентусом».

Романо заявил, что Аллегри устно предложили 40 миллионов евро за работу с «Аль-Хилялем» на протяжении следующих двух лет.

Массимилиано Аллегри 55 лет, в Турине он работает с 2014 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Vaisili0k
25 Июня 2023 в 22:43
За что вы так на Еврофутболе болельщиков Ювентуса не любите? Аллегри уходил из Ювентуса в 2019 и вернулся в 2021, он там не с 2014 года постоянно, как у вас написано. Если бы он фанатам не дал 2 года от себя отдохнуть, их бы ещё меньше стало, повымирали бы на нервной почве.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
22:29 · Италия. Серия А
Аллегри отказался от 40 млн евро 1
21:01 · Италия. Серия А
Погба выйдет из отпуска раньше остальных игроков «Ювентуса» — названа причина
20:46 · Италия. Серия А
Ваноли может возглавить «Верону», сменив на посту главного тренера Боккетти слухи
20:20 · Италия. Серия А
«Интер» нашёл, кем заменить Брозовича слухи
19:41 · Италия. Серия А
Белотти: «Продление контракта с «Ромой» — это логичное решение»
19:34 · Италия. Серия А
«Рома» объявила о продлении контракта с Белотти официально
19:18 · Италия. Серия А
​Агент Кьезы опроверг информацию о требованиях по зарплате
17:15 · Италия. Серия А
Шомуродов может перебраться в Турцию слухи
15:52 · Италия. Серия А
​«Интер» готов включиться в гонку за Морату
15:46 · Италия. Серия А
​Тотти ответил на вопрос о возможности возглавить «Рому»
15:42 · Италия. Серия А
​Тотти поддержал Моуринью
15:04 · Италия. Серия А
«Милан» готов выплатить отступные за Гюлера 1 слухи
13:39 · Италия. Серия А
Брозович договорился с клубом Роналду 3
12:17 · Италия. Серия А
Тотти ответил, заслуживает ли Дибала 10-й номер в «Роме»
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Рома» договорилась с защитником из АПЛ
Все новости
Рекомендуем