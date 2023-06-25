Аллегри отказался от 40 млн евро

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжает получать щедрые предложения от других клубов. Итальянский специалист, по данным СМИ, мог воссоединиться с Криштиану Роналду в «Аль-Насре». В то же время инсайдер Фабрицио Романо уверен, что у Аллегри было реальное предложение только от «Аль-Хиляля», который в четверг даже улучшил свои условия. Тренер заявил, что сфокусирован исключительно на работе с «Ювентусом».

Романо заявил, что Аллегри устно предложили 40 миллионов евро за работу с «Аль-Хилялем» на протяжении следующих двух лет.

Массимилиано Аллегри 55 лет, в Турине он работает с 2014 года.