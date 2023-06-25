Погба выйдет из отпуска раньше остальных игроков «Ювентуса» — названа причина

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба планирует раньше остальных начать подготовку к новому сезону.

По сведениям Football Italia, 30-летний хавбек сообщил «Ювентусу», что выйдет из отпуска 2 июля. Это на десять дней раньше запланированного срока. Таким образом, французский футболист надеется, что у него получится подойти к предстоящему сезону в оптимальной форме, ведь прошлый чемпионат он посвятил восстановлению от частых травм.

В минувшей кампании Погба появился на поле лишь в десяти матчах во всех турнирах и отдал один голевой пас.

По итогам сезона «Ювентус» финишировал на седьмой строчке в Серии А.