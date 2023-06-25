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Чемпионат Италии. Серия А

Ваноли может возглавить «Верону», сменив на посту главного тренера Боккетти слухи

25 Июня 2023 • 20:46 Комментировать

Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли может стать новым наставником «Вероны». На данный момент рулевым «желто-синих» является экс-игрок московского «Спартака» Сальваторе Боккетти. Стоит отметить, что Ваноли возглавлял «красно-белых» во второй половине сезона-2021/22.

По сообщениям «Спорт-Экспресса», на следующей неделе будет принято решение о будущем Боккетти в клубе. Отмечается, что он может сохранить работу в новом сезоне, однако боссы «Вероны» рассматривают и другие варианты.

Источник утверждает, что «желто-синие» могут пригласить на пост главного тренера 50-летнего Ваноли. Кроме того, в шорт-листе клуба есть экс-наставник «Лечче» Марко Барони.

По итогам минувшего сезона «Верона» смогла сохранить прописку в чемпионате Италии, а у «Венеции» не получилось пробиться в элитный дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Сальваторе Боккетти Венеция Паоло Ваноли
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