Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези может перебраться в «Интер».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в миланском клубе уверены, что 23-летний Фраттези станет отличной заменой для Брозовича, который переходит в саудовский «Аль-Наср». Стоит отметить, что ранее в СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны другого итальянского клуба — «Милана».

В прошедшем сезоне Фраттези провел 36 матчей в чемпионате Италии и забил семь голов. Трудовой договор между футболистом и «Сассуоло» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 миллионов евро.