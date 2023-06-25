Белотти: «Продление контракта с «Ромой» — это логичное решение»

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти высказался о продлении трудового договора с клубом. Новое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года.

«У меня потрясающие эмоции. Продление контракта — это логичное решение для меня. Я рад остаться в «Роме», — приводит слова Белотти пресс-служба римлян.

В прошедшем сезоне 29-летний форвард забил четыре гола и стал автором двух результативных передач в 46 матчах во всех турнирах.

В сезоне-2022/23 «Рома» стала шестой в турнирной таблице Серии А. Помимо этого, подопечные Жозе Моуринью добрались до финала Лиги Европы, но проиграли «Севилье».