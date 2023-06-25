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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» объявила о продлении контракта с Белотти официально

25 Июня 2023 • 19:34 Комментировать

Итальянский форвард Андреа Белотти продлил трудовой договор с «Ромой». Об этом сообщила пресс-служба римлян. Новое соглашение 29-летнего футболиста с клубом рассчитано до середины 2025 года.

В минувшем сезоне Белотти появился на поле в 46 матчах с учетом всех турниров, в которых четыре раза смог огорчить соперников. Помимо этого, в копилке нападающего два голевых паса. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость итальянца составляет 8 миллионов евро.

По итогам завершившегося сезона «Рома» заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 63 очка в 38 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Андреа Белотти
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