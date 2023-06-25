​Агент Кьезы опроверг информацию о требованиях по зарплате

Агент Фали Рамадани, который работает с атакующим полузащитником «Ювентуса» Федерико Кьезой, прокомментировал информацию о требованиях 25-летнего игрока по заработной плате.

«Кьеза никогда не просил 8 миллионов евро чистой зарплаты за сезон для подписания нового контракта. Это неправда, фейковые новости», - сказал Рамадани, чьи слова приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Федерико Кьеза играет за «Ювентус» с октября 2020 года после трансфера из «Фиорентины». С тех пор футболист провёл 94 матча, в которых забил 22 гола и отдал 20 результативных передач на партнёров.