Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов попал в сферу интересов турецкого «Галатасарая». Российскому зрителю футболист знаком по выступлениям за «Ростов» (2017-2020).

Fotospor утверждает, что чемпион Турции активно следит за 27-летним нападающим сборной Узбекистана, который вторую часть минувшего сезона провел в аренде в «Специи».

В сезоне-2022/23 Шомуродов появился на поле в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив два голевых паса.

Контракт нападающего с «Ромой» рассчитан до 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Шомуродова составляет шесть миллионов евро.