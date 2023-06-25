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Чемпионат Италии. Серия А

Шомуродов может перебраться в Турцию слухи

25 Июня 2023 • 17:15 Комментировать

Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов попал в сферу интересов турецкого «Галатасарая». Российскому зрителю футболист знаком по выступлениям за «Ростов» (2017-2020).

Fotospor утверждает, что чемпион Турции активно следит за 27-летним нападающим сборной Узбекистана, который вторую часть минувшего сезона провел в аренде в «Специи».

В сезоне-2022/23 Шомуродов появился на поле в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив два голевых паса.

Контракт нападающего с «Ромой» рассчитан до 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Шомуродова составляет шесть миллионов евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома Элдор Шомуродов трансферы футбола - лето 2023
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