​«Интер» готов включиться в гонку за Морату

Сохранить Ромелу Лукаку в своих рядах «Интеру» будет сложно. «Челси» не хочет снова отдавать бельгийца в аренду, а «Интер» не может позволить себе полноценный трансфер 30-летнего форварда. В сложившейся ситуации «нерадзурри» готовы рассмотреть другие варианты по усилению линии нападения.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на радаре «Интера» оказался Альваро Мората из «Атлетико». Миланский клуб готов включиться в гонку за 30-летним испанцем, который интересен «Милану» и «Аль-Хилялю». Отмечается, что Мората очень нравится гендиректору «нерадзурри» Джузеппе Маротте.

Портал transfermarkt оценивает Альваро Морату в 20 миллионов евро.