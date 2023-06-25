​Тотти ответил на вопрос о возможности возглавить «Рому»

Легендарный в прошлом футболист «Ромы» Франческо Тотти ответил на вопрос, может ли он стать главным тренером команды в будущем.

«Я ничего не знаю. Хотел ли бы я поработать в «Роме»? А кто бы не хотел?» - загадочно сказал Тотти, чьи слова приводит на своих страницах портал Goal.

Франческо Тотти в своей карьере выступал исключительно за «Рому». Легенда итальянского футбола повесил бутсы на гвоздь летом 2017 года.

В настоящий момент главным тренером «Ромы» является Жозе Моуринью.

Добавим, что «Рома» завершила последний чемпионат Италии на шестой позиции. Команда получила путёвку в групповой этап Лиги Европы.