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Чемпионат Италии. Серия А

​Тотти поддержал Моуринью

25 Июня 2023 • 15:42 Комментировать

Легенда «Ромы» Франческо Тотти поддержал главного тренера команды Жозе Моуринью. Известный в прошлом итальянский футболист хочет, чтобы Особенный продолжал работу с командой.

«Что я думаю о Моуринью? Великий тренер, великий человек. Он многое сделал. Будем надеяться, что он сможет продолжать в том же духе», - сказал Тотти, чьи слова приводит портал Goal.

Напомним, что Моуринью в двух последних сезонах выводил «Рому» в еврокубковые финалы. В 2022 году «волки» обыграли «Фейеноорд» в финале Лиги конференций, а в 2023 году – проиграли «Севилье» в финале Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Франческо Тотти
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