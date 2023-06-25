​Тотти поддержал Моуринью

Легенда «Ромы» Франческо Тотти поддержал главного тренера команды Жозе Моуринью. Известный в прошлом итальянский футболист хочет, чтобы Особенный продолжал работу с командой.

«Что я думаю о Моуринью? Великий тренер, великий человек. Он многое сделал. Будем надеяться, что он сможет продолжать в том же духе», - сказал Тотти, чьи слова приводит портал Goal.

Напомним, что Моуринью в двух последних сезонах выводил «Рому» в еврокубковые финалы. В 2022 году «волки» обыграли «Фейеноорд» в финале Лиги конференций, а в 2023 году – проиграли «Севилье» в финале Лиги Европы.