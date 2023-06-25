Руководство «Милана» готово усилить состав турецким талантом «Фенербахче» Ардой Гюлером.

По информации SportItalia со ссылкой на слова неназванного директора «россонери», полуфиналист прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов готов заплатить отступные за 18-летнего атакующего полузащитника. Сообщается, что сумма сделки составит 17 миллионов евро.

Напомним, что Арда Гюлер является воспитанником «Фенербахче». В прошедшем сезоне в рамках всех состязаний хавбек провёл 35 матчей, забив шесть голов при семи результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Турции в 15 миллионов евро.