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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готов выплатить отступные за Гюлера слухи

25 Июня 2023 • 15:04 Комментировать (1)

Руководство «Милана» готово усилить состав турецким талантом «Фенербахче» Ардой Гюлером.

По информации SportItalia со ссылкой на слова неназванного директора «россонери», полуфиналист прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов готов заплатить отступные за 18-летнего атакующего полузащитника. Сообщается, что сумма сделки составит 17 миллионов евро.

Напомним, что Арда Гюлер является воспитанником «Фенербахче». В прошедшем сезоне в рамках всех состязаний хавбек провёл 35 матчей, забив шесть голов при семи результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Турции в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фенербахче трансферы футбола - лето 2023 Арда Гюлер
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Комментарии (1)
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NOBODY
25 Июня 2023 в 15:37
опять потом перейдет в Интер )))) как Чайханоглу
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