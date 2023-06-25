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Чемпионат Италии. Серия А

Брозович договорился с клубом Роналду

25 Июня 2023 • 13:39 Комментировать (1)

Полузащитник Марсело Брозович переходит из миланского «Интера» в «Аль-Наср», об этом сообщил в социальных сетях журналист Джанлука ди Марцио. В ближайшее время стороны официально закроют сделку.

Сумма трансфера составит порядка 23 миллионов евро. Трудовое соглашение Брозовича с саудовским клубом будет рассчитано на три года. Заработная плата хорватского хавбека составит 20 миллионов евро в год.

Напомним, что Марсело выступает за «Интер» с 2016 года. В прошлом сезоне полузащитник поучаствовал в 40 матчах, забил три мяча, сделал шесть результативных передач и получил десять желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аль-Наср Марсело Брозович трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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InterSan
25 Июня 2023 в 13:42
Брозо....Брозо..... будет тяжело, без него. Бегать как он, не умеет никто в команде.
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