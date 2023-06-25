Брозович договорился с клубом Роналду

Полузащитник Марсело Брозович переходит из миланского «Интера» в «Аль-Наср», об этом сообщил в социальных сетях журналист Джанлука ди Марцио. В ближайшее время стороны официально закроют сделку.

Сумма трансфера составит порядка 23 миллионов евро. Трудовое соглашение Брозовича с саудовским клубом будет рассчитано на три года. Заработная плата хорватского хавбека составит 20 миллионов евро в год.

Напомним, что Марсело выступает за «Интер» с 2016 года. В прошлом сезоне полузащитник поучаствовал в 40 матчах, забил три мяча, сделал шесть результативных передач и получил десять желтых карточек.