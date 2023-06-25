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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти ответил, заслуживает ли Дибала 10-й номер в «Роме»

25 Июня 2023 • 12:17 Комментировать

Легендарный итальянский нападающий Франческо Тотти, который провел всю карьеру в «Роме», рассказал, при каком условии аргентинский форвард Пауло Дибала может получить десятый номер в римском клубе.

«Заслуживает ли Дибала десятый номер в «Роме»? Пауло заслужит его, если останется в команде еще минимум на десять лет», - передает слова «Императора» портал Goal.com.

Дибала перешел в «Рому» летом прошлого года из туринского «Ювентуса». Стороны заключили контракт до середины 2025 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Пауло провел 25 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами (пять – с пенальти) и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти Пауло Дибала
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