Тотти ответил, заслуживает ли Дибала 10-й номер в «Роме»

Легендарный итальянский нападающий Франческо Тотти, который провел всю карьеру в «Роме», рассказал, при каком условии аргентинский форвард Пауло Дибала может получить десятый номер в римском клубе.

«Заслуживает ли Дибала десятый номер в «Роме»? Пауло заслужит его, если останется в команде еще минимум на десять лет», - передает слова «Императора» портал Goal.com.

Дибала перешел в «Рому» летом прошлого года из туринского «Ювентуса». Стороны заключили контракт до середины 2025 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Пауло провел 25 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами (пять – с пенальти) и шестью голевыми передачами.