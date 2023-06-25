«Ювентус» готов бесплатно избавиться от известного бразильца

26-летний бразильский полузащитник Артур Мело может бесплатно покинуть туринский «Ювентус». Об этом рапортует издание Corriere della Sera.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 26-летнего футболиста проявляют сразу несколько клубов. Речь идет о Брайтоне», «Гремио», «Фламенго» и «Флуминенсе». Но пока конкретных переговоров не было.

Напомним, что в прошлом сезоне Мело выступал за английский «Ливерпуль», однако из-за травмы принял участие всего в одном матче.

Срок действующего контракта Артура со «старой синьорой» рассчитан до середины 2025 года.