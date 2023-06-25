Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов бесплатно избавиться от известного бразильца

25 Июня 2023 • 11:55 Комментировать

26-летний бразильский полузащитник Артур Мело может бесплатно покинуть туринский «Ювентус». Об этом рапортует издание Corriere della Sera.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 26-летнего футболиста проявляют сразу несколько клубов. Речь идет о Брайтоне», «Гремио», «Фламенго» и «Флуминенсе». Но пока конкретных переговоров не было.

Напомним, что в прошлом сезоне Мело выступал за английский «Ливерпуль», однако из-за травмы принял участие всего в одном матче.

Срок действующего контракта Артура со «старой синьорой» рассчитан до середины 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Артур Мело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Рома» договорилась с защитником из АПЛ
11:55 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов бесплатно избавиться от известного бразильца
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сегодня может объявить о трансфере - известно имя новичка
09:51 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «В Миранчуке нет ничего особенного для итальянского футбола»
08:17 · Италия. Серия А
«Наполи» обозначил трансферную цель
08:03 · Италия. Серия А
«Милан» нацелился на звезду Серии А
01:55 · Италия. Серия А
Лукаку может пересмотреть своё отношение к переезду в Саудовскую Аравию слухи
01:43 · Италия. Серия А
Инсайдер: «Аллегри не ведёт переговоры с клубами из Саудовской Аравии»
01:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» установил ценник на Балогуна, который интересен грандам Серии А
24 Июня
23:31 · Италия. Серия А
Названы возможные преемники Аллегри в «Ювентусе»
23:18 · Италия. Серия А
Трезеге: «Ювентус» отлично работает с молодыми игроками»
23:07 · Италия. Серия А
«Милан» готовит предложение по полузащитнику «Бенфики» 1
22:29 · Италия. Серия А
Экс-вратарь сборной Италии: «Лучше потерять Тонали, чем Меньяна»
22:10 · Италия. Серия А
Кьеза не видит себя в тактической схеме «Ювентуса»
21:50 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич интересен четырём клубам из Саудовской Аравии слухи
Все новости
Рекомендуем