Итальянский журналист: «В Миранчуке нет ничего особенного для итальянского футбола»

Итальянский журналист Массимо Франки поделился мнением о российском полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

Напомним, что права на 27-летнего Миранчука принадлежат «Аталанте», а в туринском клубе он находится в аренде, срок действия которой истекает в конце текущего месяца.

«Почему «Торино» его не выкупает? Потому что он обычный игрок. Неплохой футболист, но в нём нет ничего особенного для итальянского футбола», — цитирует журналиста Metaratings.

В минувшем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.