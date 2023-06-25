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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист: «В Миранчуке нет ничего особенного для итальянского футбола»

25 Июня 2023 • 09:51 Комментировать

Итальянский журналист Массимо Франки поделился мнением о российском полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

Напомним, что права на 27-летнего Миранчука принадлежат «Аталанте», а в туринском клубе он находится в аренде, срок действия которой истекает в конце текущего месяца.

«Почему «Торино» его не выкупает? Потому что он обычный игрок. Неплохой футболист, но в нём нет ничего особенного для итальянского футбола», — цитирует журналиста Metaratings.

В минувшем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Массимо Франки
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