«Наполи» обозначил трансферную цель

25-летний хавбек Максим Лопес, который выступает за «Сассуоло», может продолжить карьеру в «Наполи». Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Согласно сведениям источника, главный тренер неаполитанского коллектива Руди Гарсия лично заинтересован в подписании игрока, с которым работал в «Марселе».

Напомним, что Лопес защищает цвета «Сассуоло» с 2021 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 15 миллионов евро. В минувшем сезоне Максим принял участие в 31 поединке во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам прошлого сезона «Наполи» стал чемпионом Серии А.