«Милан» нацелился на звезду Серии А

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов другого итальянского клуба – «Милана». Об этом рапортуют журналисты издания Lazio Press.

По данным источника, «россонери» рассматривают кандидатуру сербского футболиста в качестве замены Сандро Тонали, которого купил английский «Ньюкасл». Трансферная стоимость Милинковича-Савича оценивается в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сергей принял участие в 47 поединках за римский коллектив, записав на свой счет 11 забитых мячей и восемь голевых передач. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года.