Нападающий Ромелу Лукаку, вероятно, всё же рассмотрит предложения из Саудовской Аравии.

30-летний игрок неоднократно заявлял о желании продолжить карьеру в «Интере», но миланцам пока не удалось согласовать повторную аренду или выкуп бельгийца. Лукаку также получал предложения из Саудовской Аравии, но отвечал на них отказом из-за намерения выступать в ведущих европейских лигах. Согласно сведениям Hilalstuff, на который ссылается Inter Xtra, форвард и его окружение готовы ответить согласием на предложение «Аль-Хиляля».

Трансферная стоимость Ромелу Лукаку оценивается экспертами портала Transfermarkt в 40 млн евро.