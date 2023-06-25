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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку может пересмотреть своё отношение к переезду в Саудовскую Аравию слухи

25 Июня 2023 • 01:55 Комментировать

Нападающий Ромелу Лукаку, вероятно, всё же рассмотрит предложения из Саудовской Аравии.

30-летний игрок неоднократно заявлял о желании продолжить карьеру в «Интере», но миланцам пока не удалось согласовать повторную аренду или выкуп бельгийца. Лукаку также получал предложения из Саудовской Аравии, но отвечал на них отказом из-за намерения выступать в ведущих европейских лигах. Согласно сведениям Hilalstuff, на который ссылается Inter Xtra, форвард и его окружение готовы ответить согласием на предложение «Аль-Хиляля».

Трансферная стоимость Ромелу Лукаку оценивается экспертами портала Transfermarkt в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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