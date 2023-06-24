Трезеге: «Ювентус» отлично работает с молодыми игроками»

Бывший футболист «Ювентуса» Давид Трезеге похвалил клуб за доверие молодым футболистам.

В завершившемся розыгрыше Серии А «бьянконери» заняли седьмое место (с учётом 10-очкового штрафа), но, как принято считать, запустили процесс омоложения состава.

«Видя положение дел нынешнего «Ювентуса», я не могу не отметить отличную работу с молодыми игроками – подобное я наблюдал в 2006 году, когда сам выступал за клуб. Именно в то время развитие получили Клаудио Маркизио, Себастьян Джовинко и другие молодые футболисты. Сейчас в команде тоже есть перспективные ребята, выделяющиеся на поле, что очень важно», – высказался в интервью официальному каналу «Ювентуса» Трезеге.