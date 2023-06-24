«Милан» готовит предложение по полузащитнику «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш может перейти в «Милан».

Руководство «россонери» подыскивает замену уходящему в «Ньюкасл» Сандро Тонали, и 23-летний португалец – одна из главных кандидатур в списке итальянского клуба. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, «Милан» уже связался с окружением Луиша и подумывает о запуске трансферных переговоров с «Бенфикой». Лиссабонцы намерены заработать на продаже своего хавбека около 30 млн евро.

Контракт Флорентину Луиша с «Бенфикой» рассчитан до середины 2027 года. В минувшей кампании он принял участие в 54 матчах «орлов», отметившись тремя результативными передачами.