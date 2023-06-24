Экс-вратарь сборной Италии: «Лучше потерять Тонали, чем Меньяна»

Бывший итальянский голкипер Марко Амелиа высказался о предстоящем уходе из «Милана» Сандро Тонали.

23-летний полузащитник в ближайшее время перейдёт в английский «Ньюкасл». Сумма трансфера, по некоторым данным, составит около 70 млн евро.

«Надеюсь, Майк Меньян останется в «Милане» на долгие годы. Хорошо, что клуб выручил средства от продажи Тонали, а не от Меньяна, поскольку найти замену такому вратарю гораздо труднее, чем заменить Тонали. «Ньюкасл» сделал выгодное предложение, и «Милан», пожалуй, поступил верно, приняв его», – цитирует журналист Альфредо Педулла экс-кипера «россонери».