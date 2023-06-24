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Чемпионат Италии. Серия А

Милинкович-Савич интересен четырём клубам из Саудовской Аравии слухи

24 Июня 2023 • 21:50 Комментировать

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов ряда саудовских клубов.

Римляне с высокой вероятностью продадут своего лидера нынешним летом, поскольку его контракт истекает уже в следующем году. Главными претендентами на 28-летнего серба считаются гранды Серии А – «Интер» и «Ювентус», – однако у хавбека могут возникнуть и другие варианты продолжения карьеры. По информации журналиста Экрема Конура, интерес к Милинковичу-Савичу проявляют «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад», представляющие чемпионат Саудовской Аравии. Сам футболист пока не определился со своим будущим.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аль-Наср Аль-Иттихад Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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