Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов ряда саудовских клубов.

Римляне с высокой вероятностью продадут своего лидера нынешним летом, поскольку его контракт истекает уже в следующем году. Главными претендентами на 28-летнего серба считаются гранды Серии А – «Интер» и «Ювентус», – однако у хавбека могут возникнуть и другие варианты продолжения карьеры. По информации журналиста Экрема Конура, интерес к Милинковичу-Савичу проявляют «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад», представляющие чемпионат Саудовской Аравии. Сам футболист пока не определился со своим будущим.