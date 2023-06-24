«Милан» нашёл замену Тонали

21-летний хавбек Лазар Самарджич, выступающий за итальянский клуб «Удинезе», может перебраться в другую команду. Об этом сообщил на своем официальном сайте инсайдер Джанлука ди Марцио.

По данным журналиста, в подписании 21-летнего полузащитника заинтересован «Милан». «Россонери» рассматривают кандидатуру Самарджича в качестве замены Сандро Тонали, которого подписал «Ньюкасл».

В прошлом сезоне Лазар принял участие в 39 поединках за «Удинезе», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.