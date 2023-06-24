Судьба перехода Брозовича в «Барселону» должна решиться в ближайшее время

«Барселона» продолжает работу над подписанием полузащитника «Интера» Марсело Брозовича.

30-летний футболист также интересен саудовскому «Аль-Насру». Как сообщает журналист Ашраф бен Аяд, в «Барселоне» продолжают настаивать на подписании Брозовича и сделают всё, чтобы взять верх в борьбе за хорвата. Судьба сделки должна решиться в ближайшее время, и до тех пор, пока итоговое решение игрока не будет известно, каталонский гранд не станет рассматривать другие кандидатуры на ту же позицию.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Марсело Брозовича в 25 млн евро. Его действующий контракт истекает в 2026 году.