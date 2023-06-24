«Интер» усилится немецким защитником

Защитник и капитан молодежной сборной Германии Янн Биссек близок к трансферу в миланский «Интер», об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Джанлука ди Марцио.

Как информирует журналист, «нерадзурри» согласовали с датским «Орхусом» детали сделки. Миланский гранд заплатит за Биссека семь миллионов евро. Выплата будет осуществляться в течение двух ближайших лет.

Янн пройдет медицинское обследование после завершения молодежного чемпионата Европы.

В минувшем сезоне Биссек принял участие в 32 поединках чемпионата Дании, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.