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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» усилится немецким защитником

24 Июня 2023 • 20:43 Комментировать

Защитник и капитан молодежной сборной Германии Янн Биссек близок к трансферу в миланский «Интер», об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Джанлука ди Марцио.

Как информирует журналист, «нерадзурри» согласовали с датским «Орхусом» детали сделки. Миланский гранд заплатит за Биссека семь миллионов евро. Выплата будет осуществляться в течение двух ближайших лет.

Янн пройдет медицинское обследование после завершения молодежного чемпионата Европы.

В минувшем сезоне Биссек принял участие в 32 поединках чемпионата Дании, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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