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Чемпионат Италии. Серия А

Три гранда АПЛ хотят купить Осимхена

24 Июня 2023 • 19:50 Комментировать

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен пользуется спросом среди топ-клубов Английской премьер-лиги, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Саша Тавольери.

Как стало известно журналисту, в подписании нигерийского бомбардира заинтересованы сразу три гранда английского футбола. Речь идет о лондонском «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле». Представители клубов запланировали встречу с агентом нападающего.

В прошлом сезоне Осимхен стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, отметившись 26 забитыми мячами в 32 матчах. Контракт Виктора с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года, его трансферная стоимость – 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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