​«ПСЖ» решил, кто заменит Мбаппе

Всё идёт к тому, что нападающий Килиан Мбаппе уже этим летом примерит на себе футболку «Реала». По данным TodoFichaes, в «ПСЖ» уже выбрали приоритетного кандидата на замену Мбаппе. Гранд Лиги 1 хочет подписать на это место Виктора Осимхена из «Наполи».

В то же время отмечается, что позиции «Наполи» и «ПСЖ» по Осимхену в настоящий момент далеки. Клуб Серии А хочет получить за 24-летнего нигерийца 180 миллионов евро, в то время как парижане предлагают 120. Переговоры будут продолжаться.

Ранее Килиан Мбаппе публично объявил о том, что он не будет активировать опцию продления контракта с «ПСЖ». Действующий договор истекает через год.

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