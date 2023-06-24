Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди может перебраться в «Ювентус».

Как стало известно журналисту Экрему Конуру, в ближайшее время туринский клуб хочет сделать официальное предложение «ПСЖ» о возможном трансфере 30-летнего аргентинца. Отмечается, что «Ювентус» готов выложить за Икарди девять миллионов евро.

Помимо «Ювентуса», по данным источника, в услугах нападающего заинтересованы саудовские команды, а также клубы из МЛС, Лиги 1, Серии А и турецкой Суперлиги.

Прошедший сезон Икарди провел на правах аренды в «Галатасарае». По ходу сезона он забил 23 мяча и сделал 8 ассистов в 26 матчах во всех турнирах.