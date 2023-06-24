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«Ювентус» хочет подписать Икарди — известна сумма потенциального трансфера слухи

24 Июня 2023 • 17:43 Комментировать (1)

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди может перебраться в «Ювентус».

Как стало известно журналисту Экрему Конуру, в ближайшее время туринский клуб хочет сделать официальное предложение «ПСЖ» о возможном трансфере 30-летнего аргентинца. Отмечается, что «Ювентус» готов выложить за Икарди девять миллионов евро.

Помимо «Ювентуса», по данным источника, в услугах нападающего заинтересованы саудовские команды, а также клубы из МЛС, Лиги 1, Серии А и турецкой Суперлиги.

Прошедший сезон Икарди провел на правах аренды в «Галатасарае». По ходу сезона он забил 23 мяча и сделал 8 ассистов в 26 матчах во всех турнирах.

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Ювентус ПСЖ Мауро Икарди трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ЮвиК
24 Июня 2023 в 17:51
30 лет не для нас, приходите через года 4-5. Тогда самый сок для Юве.
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