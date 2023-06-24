Руководство «Ромы» планирует усиление линии защиты в период нынешнего трансферного окна.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, римляне ведут переговоры с «Лидсом» по возможному перехода Расмуса Кристенсена. Сообщается, что сам игрок дал добро, а соглашение об аренде должно быть окончательно оформлено уже в ближайшие дни.

Напомним, что Кристенсен выступает за «Лидс» с 2022 года, вылетев с клубом из Английской премьер-лиги по итогам прошедшей кампании. В 30 матчах в рамках всех турниров прошлого сезона игрок забил три гола при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста сборной Дании в 13 миллионов евро.