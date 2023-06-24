Уругвайский полузащитник «Галатасарая» Лукас Торрейра может вернуться в европейскую топ-лигу уже этим летом.

По информации издания Football Italia, руководство римского «Лацио» начало переговоры с нынешним клубом опорника, чтобы обсудить возможную сделку. Сообщается, что боссы «орлов» видят в Торрейре замену Сергею Милинковичу-Савичу, который возможно уйдёт из «Лацио» летом.

Напомним, что Лукас Торрейра в Италии ранее выступал за такие клубы, как «Фиорентина», «Сампдория» и «Пескара». Наиболее известными коллективами полузащитника являлись «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 15 миллионов евро.